Фонд культурных инициатив завершил прием заявок на грантовый конкурс 2027 года

На грантовый конкурс ПФКИ 2027 года направили 8 356 заявок на 37,5 млрд рублей

Президентский фонд культурных инициатив завершил прием заявок на первый грантовый конкурс 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что заполнять заявки на сайте фонда начали 13 359 команд. При этом для участия в отборе направили 8 356 заявок.

Общий финансовый запрос составил 37,5 млрд рублей. Команды указали 29,1 млрд рублей в качестве софинансирования.

Как отметил гендиректор ПФКИ Роман Карманов, прием заявок шел с 15 апреля, а кампания продлилась 2,5 месяца.

«Для того, чтобы все участники могли разработать и оформить проект, претендующий на грантовую поддержку. Теперь наступает ключевой этап – независимой экспертной оценки. Важно, чтобы проекты, претендующие на поддержку, несли реальную пользу людям, укрепляли общенациональную идентичность и открывали новые горизонты для творчества и самореализации. Победителей объявим в середине ноября», — отметил он.

Регионами-лидерами по количеству поданных заявок стали Москва, Омская область, Белгородская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Нижегородская область, Челябинская область, Удмуртия и Подмосковье. В разрезе федеральных округов больше всего заявок подали от Центрального федерального округа (2 345), Приволжского федерального округа (1 846) и Сибирского федерального округа (1 213).

Самыми популярными тематическими направлениями стали «Культурный код» (2 986 заявок), «Место силы» (1 315 заявок), «Единство с судьбой России» (913 заявок) и «Страна возможностей» (740 заявок). По сумме запрашиваемой грантовой поддержки больше всего заявок подали в категориях от 700 тыс. до 7 млн рублей (4 468 заявок) и до 700 тыс. рублей (2 776 заявок).