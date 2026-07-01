Психолог рассазала о пользе и вреде «нытинга»

Семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала новость о том, что среди россиян стала популярной услуга по выслушиванию жалоб, именуемая «нытингом».

Эксперт отметила, что, по сути, это коммерциализация давно знакомой человеческой потребности — быть выслушанным без оценки и советов. Потенциальная польза «нытинга», по ее словам, есть, особенно в тех случаях, когда нет желания нагружать близких своими проблемами и быстро выговориться.

«Но есть и риски: при регулярном использовании без дальнейшей работы с причинами человек может закреплять привычку к «сливу» эмоций без их осмысления», — предупредила Тамурова.

Крайне важно, чтобы человек понимал, что эмоционально разгружается, а не решает проблему, добавила она.

О том, что жители России все чаще ищут специалистов по выслушиванию жалоб, рассказали накануне в компании «Авито Услуги».

В отличие от коучинга, который помогает достигать целей, «нытинг» предлагает прямо противоположное. Специалист выслушивает жалобы клиента на работу, погоду, начальство, соседей и, в целом, на жизнь, не прибегая к советам, мотивационным цитатам и призывам «взять себя в руки». Он просто готов разделить недовольство и поддержать разговор в необходимом настроении.

Ранее услуги психолога предложили оказывать по ОМС.