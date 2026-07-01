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Клиенты Сбера смогут оформить карты в киберстиле

Сбер представил новые дизайны виртуальных карт «Мир»
Shutterstock

Сбер представил для своих клиентов новые анимированные дизайны виртуальных карт «Мир», сообщает пресс-служба банка.

Клиенты смогут настроить оформление в последней версии мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Главной темой нового оформления стал киберстиль. Клиенты смогут выбрать и установить понравившееся изображение в мобильном приложении.

Как отметили в банке, новый дизайн может быть особенно интересен профессионалам сферы кибербезопасности.

В Сбере добавили, что по итогам 2025 года банк спас от мошенников более 360 млрд рублей клиентов. Также, по данным Сбера, эффективность системы антифрода банка достигла 99,99%.

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