Клиенты Сбера смогут оформить карты в киберстиле

Сбер представил для своих клиентов новые анимированные дизайны виртуальных карт «Мир», сообщает пресс-служба банка.

Клиенты смогут настроить оформление в последней версии мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Главной темой нового оформления стал киберстиль. Клиенты смогут выбрать и установить понравившееся изображение в мобильном приложении.

Как отметили в банке, новый дизайн может быть особенно интересен профессионалам сферы кибербезопасности.

В Сбере добавили, что по итогам 2025 года банк спас от мошенников более 360 млрд рублей клиентов. Также, по данным Сбера, эффективность системы антифрода банка достигла 99,99%.