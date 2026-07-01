Врач рассказала, в каком случае в жару стоит вызвать скорую

В жару сердечно-сосудистая система работает на пределе своих возможностей, поэтому при малейшем недомогании необходимо вызывать скорую помощь. Такой совет в интервью «Радио 1» дала эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева. Ни в коем случае, по ее словам, не стоит надеяться, что все «само пройдет».

«Любое изменение самочувствия, резкая слабость, предсинкопальное состояние (пред-потеря сознания), головокружение означает, что нужно вызывать скорую. Ничего не ждите. Ложный вызов — это меньшая проблема, чем пропущенная угроза жизни», — подчеркнула специалист.

Лишний звонок не даст пропустить инсульт или инфаркт, добавила она.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого предупреждала, что воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до 30°C 1–2 июля.

Согласно недавнему опросу, в котором приняли участие 1,1 тыс. человек, более трети (34%) россиян признались, что спасаются от жары не на природе или у воды, а под кондиционером.

Ранее россиянам рассказали, почему нельзя нырять в воду после пребывания на солнце.