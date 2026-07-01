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Врач рассказала, кому в жару необходимо употреблять больше соли

Врач Глезер: гипотоникам в жару стоит употреблять больше соли
Shutterstock

Самая неочевидная рекомендация в жару касается соли — если гипертоникам (людям с повышенным давлением) ее потребление стоит уменьшить, то гипотоникам (людям с пониженным давлением), наоборот, стоит подсолить свой рацион. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер.

«Чрезмерное ограничение соли, особенно в связи с тем, что люди сильно потеют, может привести к избыточному выведению натрия. Тогда его надо немножко добавить. Если низкое давление, можно где-то что-то подсолить. Универсальным правилом для всех является увеличение в рационе продуктов с калием — овощей и фруктов», — сказала специалист.

Она также посоветовала пересмотреть свой распорядок дня: не выходить на улицу в зной, снизить интенсивность физических нагрузок, а также несколько раз в день принимать прохладный душ.

Как сообщает ГУ МЧС России по Москве, в столичном регионе с 30 июня по 3 июля ожидается сильная жара, воздух может прогреться до +30-32°C.

В ведомстве предупредили, что тепловой перегрев может привести к потере работоспособности и внимания, что способно спровоцировать увеличение числа ДТП и техногенных аварий.

Ранее россиянам назвали летние продукты, которые опасно употреблять в жару.

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