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Психолог развеяла главный миф о многозадачности

Психолог Мануйлова: на самом деле мозг человека не способен на многозадачность
worradirek/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что некоторые люди обладают навыком многозадачности – это миф, так как на самом деле мозг не способен одновременно обрабатывать несколько задач. Максимум, чего можно добиться – это ощущение постоянной нехватки времени и перегруженного графика, а также полной потери концентрации, рассказала психолог Наталья Мануйлова в беседе с газетой «Известия».

Она подчеркнула, что человеческий мозг не обрабатывает сразу несколько информационных потоков, а лишь переключается с одной задачи на другую. В результате теряется концентрация, эффективность резко снижается. Человек, по сути, не работает над двумя делами одновременно, а просто портит каждое из них по очереди.

По словам психолога, плохо на продуктивности сказывается и сам факт накопления большого количества задач, так как человек постоянно держит их в уме, что постепенно приводит к перегрузке когнитивных ресурсов. Мозг, удерживая список из 30 требующих выполнения дел, мечется между ними, а человек не знает, за что взяться.

Кроме того, вынужденное переключение между задачами чревато тем, что энергия и время тратятся впустую. Чтобы избежать этого, важно ограничить количество дел и планировать время на их выполнение, не стремясь к одновременному решению, считает Мануйлова. Она призвала также не забывать уделять время планированию отдыха, предупредив, что без этого будет накапливаться усталость, которая неминуемо приведет к ошибкам.

«Многозадачность – обман. Переключения крадут энергию», — подчеркнула психолог.

Выполнение максимум трех задач в день и запланированный по графику отдых повышают продуктивность на 30–50%, а вероятность ошибки снижают на 40%, заключила эксперт.

Ранее был раскрыт секрет достижения истинной многозадачности.

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