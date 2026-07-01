Россиянам рассказали, почему нельзя нырять в воду после пребывания на солнце

Резкое погружение в воду после длительного пребывания на солнце опасно, в первую очередь из-за реакции сердечно-сосудистой системы на внезапное охлаждение организма. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.

«Сосуды стремительно сужаются. Это приводит к перераспределению кровотока и может сопровождаться головокружением, дезориентацией, потемнением в глазах и даже кратковременной потерей сознания. Особенно высок риск подобных реакций у людей с артериальной гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов», — сказал специалист.

Еще одним возможным последствием резкого охлаждения, по его словам, являются мышечные судороги. Если они возникают во время плавания или ныряния на глубине, человек может потерять контроль над движениями.

Кроме того, температурный перепад негативно отражается на состоянии кожи, которая на жаре становится более чувствительной, добавил Вечтомов.

Врач Ольга Уланкина до этого говорила, что купание в уличных фонтанах чревато не только травмами, но и серьезными инфекциями. Вода в этих сооружениях, в отличие от обычной водопроводной, циркулирует по замкнутому контуру, прогревается на солнце и становится идеальной средой для размножения бактерий, объяснила она.

Ранее россиянам напомнили, чем чревато купание в городских водоемах.