Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Кинолог объяснила, как отучить собаку прыгать на гостей

Кинолог Шарыпова: владельцы сами закрепляют привычку собак прыгать на гостей
Shutterstock

Собаки бурно радуются приходу гостей и прыгают на них из-за стремления к общению, причем закрепляется такая негативная привычка неправильным поведением владельцев питомца. Важно правильно реагировать на такое поведение, чтобы питомец понял, что он не сможет так привлечь к себе внимание, рассказала в беседе с газетой «Известия» основатель команды «Нежный кинолог» и приглашенный эксперт бренда Triol Ирина Шарыпова.

«Если после прыжка человек начинает смеяться, разговаривать с питомцем или игриво отталкивать его, собака воспринимает это как успешное взаимодействие. В результате подобный способ приветствия становится привычным», — пояснила специалист.

Она предупредила, что даже попытки резко пресечь такое активное поведение расцениваются собакой как внимание и социальное взаимодействие. Причем даже если вслед за этим следует команда «Сидеть!» и поощрение, то питомец будет считать это успешным опытом. Важно не реагировать на прыжки собаки и предупредить гостей вести себя также, считает кинолог.

Шарыпова подчеркнула, что собака отучится прыгать на гостей, если будет получать в ответ спокойное поведение. Нужно в такие моменты не смотреть на собаку, не разговаривать с ней и не прикасаться, а в момент, когда все четыре лапы оказываются на полу – похвалить и дать лакомство или игрушку. То есть собака должна получить желаемое поощрение и внимание не в момент прыжка, а во время правильного действия – это закрепит скорректированное поведение.

Также, по мнению специалиста, в некоторых случаях полезно будет сначала выйти с собакой и встретить гостей на улице – это снизит её возбуждение в момент, когда люди окажутся в доме. Если регулярно тренировать питомца, то со временем эмоциональные приветствия и прыжки сменятся на спокойное поведение, причём важно, чтобы такое воспитание не сопровождалось жёсткими методами, заключила кинолог.

Ранее кинолог объяснил, стоит ли брать любимую собаку на свадьбу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 1 июля. Новые правила набора целевиков, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!