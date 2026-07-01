Россиянам рассказали, можно ли летом гулять по городу в купальнике

В российском законодательстве не предусмотрен прямой запрет на ношение купальника в публичных местах. Но в то же время и в уголовном, и в административном кодексах есть статьи с наказанием за недостаточное количество одежды. Последует ли наказание в каждом конкретном случае зависит от контекста, рассказала в беседе с RT руководитель коллегии адвокатов «Правовая стратегия», доцент кафедры правового регулирования бизнеса и гражданского судопроизводства университета «Синергия» Евгения Мазка.

Она напомнила, что КоАП РФ предусматривает ответственность за мелкое хулиганство при нарушении общественного порядка и неуважении к обществу. Именно к такому поведению в некоторых случаях могут приравнять прогулки по городу или по ТЦ в купальнике. Многое в данном вопросе зависит от решения полиции и мнения сотрудников в каждом конкретном случае, пояснила юрист.

Кроме того, часто соответствующие нормы предусматриваются на уровне местного законодательства – так, во многих регионах введен прямой запрет на появление в общественных местах в неприличном виде, штраф за это составляет от 500 до 5 тыс. рублей.

«Практический совет: в парке у водоёма или на пляжной зоне купальник вполне допустим и никаких вопросов, как правило, не вызывает, – добавиа адвокат. – Но прогулка в том же виде по центральной улице, в метро или магазине — уже зона риска».

Напомним, купальник перестал быть вещью «для моря» — и это не прихоть дизайнеров, а новая логика городского гардероба. Как заявил «Газете.Ru» ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров, сегодня граница между пляжным и городским стилем размылась, а слитные купальники с архитектурными вырезами и скрученными лямками выглядят как законченный наряд даже без парео. Современные люди перемещаются между городом, морем и яхтой в течение одного дня — и гардероб за этим ритмом обязан успевать, подчеркнул эксперт.

Врач ранее рассказала, как правильно выбрать купальник на лето.