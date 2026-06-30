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Общество

В Москве в пять раз ускорили оплату проезда виртуальной «Тройкой»

Виртуальная «Тройка» стала считываться на турникете за 0,5 секунды
Пресс-служба Московского метрополитена

Скорость считывания виртуальной «Тройки» на турникетах московского транспорта увеличили в пять раз, теперь она срабатывает всего за 0,5 секунды — на уровне физической транспортной карты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, добиться такого результата удалось благодаря переходу на офлайн-режим верификации QR-кодов. Новое решение исключило задержки, возникавшие при выполнении онлайн-запросов, что позволило существенно сократить время прохода через турникеты.

Уточняется, что воспользоваться виртуальной «Тройкой» можно в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД), наземном и регулярном речном транспорте.

В наземном городском транспорте для оплаты проезда необходимо отсканировать QR-код, отображаемый на экране валидатора, камерой смартфона.

Ликсутов напомнил, что виртуальная «Тройка» была запущена в мае 2024 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. За время работы сервиса пассажиры воспользовались им уже более 17 млн раз.

«От покупки билета до прохода в транспорте пассажир тратит менее минуты. На карте доступно большинство билетов из действующего тарифного меню», — добавил Ликсутов.

Как отметил заммэра, наряду с оплатой по биометрии и через Систему быстрых платежей (СБП) виртуальная «Тройка» является одним из наиболее экологичных и удобных способов оплаты проезда, не требующим использования наличных средств и пластиковых карт.

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