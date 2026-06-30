Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

«Усталость и иллюзии»: россиянам раскрыли причины «синдрома второкурсника»

Специалист Якубович: синдром второкурсника связан с усталостью и потерей смысла
Владимир Песня/РИА Новости

Эйфория после поступления в вуз, как правило, проходит в течение первого года обучения – на смену ей приходит так называемый «синдром второкурсника», связанный с тем, что студент резко теряет интерес к учебе и чувствует апатию. Как объяснил в беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, во многом это связано с тем, что главная цель – поступить в университет – уже достигнута.

По словам эксперта, это явление характерно для всего мира. Обычно после поступления в университет студент чувствует, что главная цель достигнута, а в дальнейшей учебе не видит смысла, так как не понимает, что будет с ним после получения диплома. Причем сопровождается это резко возрастающей на втором курсе нагрузкой, более суровыми требованиями и сложными заданиями, чем на первом курсе.

«Добавьте сюда внутреннее истощение, накопившуюся усталость за первый год — и получается гремучая смесь», – подчеркнул Якубович. – Студент чувствует, что он уже все знает, что пора идти работать, зарабатывать деньги, что он как будто повзрослел и университетская рутина кажется бессмысленной».

Чтобы пережить это состояние «пустыни» специалист посоветовал помнить, что кризис на втором курсе – это нормальное явление, а не личная неудача. Кроме того, важно найти новую цель, не ограничиваясь стандартной погоней за дипломом. Например, это может быть освоение какого-то навыка, конференция, стажировка и так далее.

Также эксперт порекомендовал ориентироваться не на оценки, а на свои конкретные умения, знания. Важно больше общаться с однокурсниками и преподавателями, которые, как правило, тоже сталкивались с такими проблемами после эйфории первого курса. Специалист также призвал отказаться от скоропалительных решений на втором курсе, подчеркнув, что кризис важно обратить в свою пользу, сделав его точкой роста.

До этого Яков Якубович отмечал, что в зрелом возрасте садиться за парту страшнее, чем в юном из-за иллюзии, что «поезд уже ушел», однако 40-летние студенты чаще всего проходят обучение гораздо эффективнее 20-летних. Он призвал не бояться возвращаться к учебе в солидном возрасте, подчеркнув, что зрелый человек уже имеет социальные связи и понимание рынка труда.

Ранее были названы страны, в которых россиянам проще и дешевле всего получить высшее образование.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Железному Майку — 60! Вспоминаем 7 скандалов с Тайсоном, о которых редко говорят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!