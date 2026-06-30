«Усталость и иллюзии»: россиянам раскрыли причины «синдрома второкурсника»

Эйфория после поступления в вуз, как правило, проходит в течение первого года обучения – на смену ей приходит так называемый «синдром второкурсника», связанный с тем, что студент резко теряет интерес к учебе и чувствует апатию. Как объяснил в беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, во многом это связано с тем, что главная цель – поступить в университет – уже достигнута.

По словам эксперта, это явление характерно для всего мира. Обычно после поступления в университет студент чувствует, что главная цель достигнута, а в дальнейшей учебе не видит смысла, так как не понимает, что будет с ним после получения диплома. Причем сопровождается это резко возрастающей на втором курсе нагрузкой, более суровыми требованиями и сложными заданиями, чем на первом курсе.

«Добавьте сюда внутреннее истощение, накопившуюся усталость за первый год — и получается гремучая смесь», – подчеркнул Якубович. – Студент чувствует, что он уже все знает, что пора идти работать, зарабатывать деньги, что он как будто повзрослел и университетская рутина кажется бессмысленной».

Чтобы пережить это состояние «пустыни» специалист посоветовал помнить, что кризис на втором курсе – это нормальное явление, а не личная неудача. Кроме того, важно найти новую цель, не ограничиваясь стандартной погоней за дипломом. Например, это может быть освоение какого-то навыка, конференция, стажировка и так далее.

Также эксперт порекомендовал ориентироваться не на оценки, а на свои конкретные умения, знания. Важно больше общаться с однокурсниками и преподавателями, которые, как правило, тоже сталкивались с такими проблемами после эйфории первого курса. Специалист также призвал отказаться от скоропалительных решений на втором курсе, подчеркнув, что кризис важно обратить в свою пользу, сделав его точкой роста.

До этого Яков Якубович отмечал, что в зрелом возрасте садиться за парту страшнее, чем в юном из-за иллюзии, что «поезд уже ушел», однако 40-летние студенты чаще всего проходят обучение гораздо эффективнее 20-летних. Он призвал не бояться возвращаться к учебе в солидном возрасте, подчеркнув, что зрелый человек уже имеет социальные связи и понимание рынка труда.

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