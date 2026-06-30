Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В Rambler&Co рассказали о сохранении человекоцентричности в эпоху ИИ

Андрей Цыпер назвал социальные платформы новым слоем медиаэкосистемы
Пресс-служба РОЦИТ

Для СМИ социальные платформы сегодня стали не просто конкурентами, а новым слоем медиаэкосистемы. Об этом на пресс-конференции РОЦИТ, посвященной презентации итогов исследования крупнейших российских социальных платформ, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

По его словам, социальные платформы сегодня формируют первичное восприятие повестки.

Отмечается, что участники конференции обсудили рейтинги в трех номинациях: «Лучшая платформа для общения», «Лучшая вовлеченность» и «Лучший клиентский опыт». Они рассказали о значимости исследования в современных геополитических условиях, затронули особенности распространения контента на российских платформах и использование новейших технологий и искусственного интеллекта.

Цыпер подчеркнул, что аудитория стала чаще обращаться не к первоисточникам, а к их интерпретации у блогеров. При этом он отметил, что сегодня на первый план выходят ИИ-сервисы, которые дают мгновенный ответ на запрос.

«Это меняет роль СМИ: мы должны конкурировать не скоростью, а проверенными фактами и доверием граждан. Сегодня ключевой вызов отрасли лежит не в плоскости объемов генерации контента и уже даже не в объеме аудитории, а в качестве рекомендаций, проверенной информации и человекоцентричности во всем многообразии этого термина как базовом принципе работы с аудиторией», — сказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!