В Rambler&Co рассказали о сохранении человекоцентричности в эпоху ИИ

Для СМИ социальные платформы сегодня стали не просто конкурентами, а новым слоем медиаэкосистемы. Об этом на пресс-конференции РОЦИТ, посвященной презентации итогов исследования крупнейших российских социальных платформ, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

По его словам, социальные платформы сегодня формируют первичное восприятие повестки.

Отмечается, что участники конференции обсудили рейтинги в трех номинациях: «Лучшая платформа для общения», «Лучшая вовлеченность» и «Лучший клиентский опыт». Они рассказали о значимости исследования в современных геополитических условиях, затронули особенности распространения контента на российских платформах и использование новейших технологий и искусственного интеллекта.

Цыпер подчеркнул, что аудитория стала чаще обращаться не к первоисточникам, а к их интерпретации у блогеров. При этом он отметил, что сегодня на первый план выходят ИИ-сервисы, которые дают мгновенный ответ на запрос.

«Это меняет роль СМИ: мы должны конкурировать не скоростью, а проверенными фактами и доверием граждан. Сегодня ключевой вызов отрасли лежит не в плоскости объемов генерации контента и уже даже не в объеме аудитории, а в качестве рекомендаций, проверенной информации и человекоцентричности во всем многообразии этого термина как базовом принципе работы с аудиторией», — сказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co.