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«Не до спортзала»: психолог назвала главную ошибку страдающих депрессией

Психолог Сальникова: при депрессии не стоит заставлять себя заниматься спортом
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Во время депрессии не стоит заставлять себя заниматься спортом и покорять вершины. Должного эффекта это не даст, но может привести к состоянию «двойного дна», при котором к страданиям добавляется чувство вины из-за того, что не получается жить полноценной жизнью. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила клинический психолог Дарья Сальникова.

«Когда человек лежит с насморком и температурой, он не идет покорять вершины. А если идет, все знают, чем это кончается — один день покорения, потом семь дней отключки. Правильно в болезни — три дня отлежаться, отоспаться, поесть супчика, пожалеть себя. То же самое с депрессией. Важно отнестись к этому как к болезненному состоянию», — сказала специалист.

Вместо того, чтобы «долбить» себя, стоит сделать паузу и только затем постепенно вводить активности, добавила она.

Недавно международная группа исследователей обнаружила, что у людей с большим депрессивным расстройством истончена кора головного мозга в нескольких областях, участвующих в регуляции эмоций, концентрации внимания и принятии решений.

При этом площадь поверхности коры практически не различалась между группами, что указывает на специфическое уменьшение именно толщины кортикального слоя, а не на общее сокращение размеров этих областей.

Ранее россиян предупредили о риске развития тревоги и депрессии из-за удаленки.

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