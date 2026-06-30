Пассажиры «Аэрофлота» смогут попробовать новые кофейные напитки на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля расширит временной диапазон завтраков на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пассажиры всех классов обслуживания, вылетающих на рейсах с 3:00 до 10:59 по местному времени, смогут получить рацион «Завтрак». Также на рейсах, длящихся более 7 часов, завтраки в качестве второго рациона будут предоставляться при времени прилета с 03:00 до 10:59 утра.

В «Аэрофлоте» отметили, что новый график подачи завтраков позволит предлагать пассажирам легкие и насыщенные блюда.

Кроме того, «Аэрофлот» расширил кофейную карту в классе «Бизнес». Пассажиры смогут заказать на борту популярные летние кофейные коктейли, среди которых «Эспрессо-тоник», «Бамбл кофе» и другие.

В авиакомпании добавили, что холодные кофейные напитки можно заказывать в течение всего полета, так как их можно сервировать даже при нахождении самолета в зоне турбулентности.

Ранее в «Аэрофлоте» рассказали, что с 12 июня по 12 июля пассажиры класса «Бизнес» смогут попробовать локальные российские блюда на рейсах авиакомпании из Красноярска, Перми, Якутска, Казани и Екатеринбурга.