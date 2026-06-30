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Общество

Молодой участник СВО рассказал, почему заключил контракт с Минобороны РФ

Молодой студент из Брянской области ушел служить в войска беспилотных систем
Telegram-канал Герои спецоперации Z

Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий добровольно заключил контракт с Минобороны РФ и ушел служить в войска беспилотных систем, сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Сейчас Павел сдал экзамены и продолжает обучение, совмещая его со службой.

«Мне не давала покоя мысль о том, что украинские националисты практически каждый день обстреливают мою Брянщину. Я заключил контракт с Минобороны РФ для защиты целостности нашего государства», — рассказал Павел.

Он добавил, что после месяца обучения он получил диплом, который может ему пригодиться и в гражданской жизни.

«Сейчас мы обучаемся на полигоне, улучшая свои навыки. У меня уже 350 часов налета на симуляторе», — рассказал Павел.

Он подчеркнул, что ВУЗ пошел навстречу. В июне Павел сдал экзамены и продолжает учиться в ВУЗе.

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