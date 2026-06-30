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Общество

Россиянам назвали способ отличить настоящий сайт от мошеннического

ИБ-эксперт Татаринов: поисковики и нейросети не гарантируют подлинность сайта
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Россиян предупредили о риске перехода на мошеннический сайт из диалога с ChatGPT. На самом деле не только нейросеть, но и ни один поисковик не может гарантировать, что найденный ресурс не создан аферистами, поэтому важно проверять это самостоятельно, предупредил в беседе с радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

«Ни ChatGPT, ни любые другие поисковые системы не валидируют сайты на предмет достоверности сведений, которые на этих сайтах представляются», – подчеркнул специалист.

Для проверки безопасности Татаринов посоветовал проверять сертификат сайта – для этого нужно щелкнуть по иконке с замочком в правом верхнем углу браузера. Это также не является гарантией, но как минимум позволяет проверить данные о ресурсе, включая информацию о дате выдачи и сроке действия сертификата.

Также эксперт призвал не вводить личные данные ни на каких сайтах, подчеркнув, что это навсегда оставит личную информацию о человеке в интернете.

До этого общественный деятель и юрист Илона Гуськова отметила, что россиянам важно внимательно изучать сайты при покупке путёвки, чтобы не попасть на фейковый сайт-близнец, созданный мошенниками. В частности, она посоветовала изучать IP-адреса порталов. В случае появления сомнений лучше обратиться за помощью к специалистам, которые могут отличить мошеннический сайт от настоящего.

Ранее стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего попадают на фишинг.

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