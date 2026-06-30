Нутрициолог рассказала о пользе смородины для здоровья

Смородина может принести большую пользу для здоровья, особенно если есть ее свежей, небольшими порциями и после еды. Об этом aif.ru рассказала нутрициолог Виктория Кострова.

По ее словам, это позволит получить максимум витамина С, органических кислот, пектина и антиоксидантов без лишней нагрузки на желудок. При этом данный продукт может навредить при обострении гастрита, язвенной болезни, выраженном рефлюксе, панкреатите, синдроме избыточного бактериального роста (СИБР) и склонности к диарее. Таким пациентам лучше отказаться от свежих ягод или временно исключить их из меню.

«Особую бдительность стоит проявить в отношении красной смородины из-за ее высокой кислотности. Черная и белая могут восприниматься желудком мягче, но в острой фазе заболеваний решающее значение имеет не цвет ягоды, а индивидуальная реакция организма», — добавили в сообщении.

В детский рацион Кострова посоветовала вводить смородину постепенно, после полутора лет можно начать знакомство с небольшого количества размятых ягод.

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина до этого рассказала «Газете.Ru», что летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ.

Ранее был назван продукт, усиливающий кровоток в мозге.