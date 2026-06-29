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ЧМ-2026
Общество

Фанатам футбола предложили попробовать на вкус атмосферу стран-хозяек чемпионата мира

Портал «Чемпионат» представил три посвященных странам-хозяйкам ЧМ-2026 напитка
Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и сеть заведений floo family создали приуроченное к чемпионату миру по футболу 2026 года специальное меню из трех авторских напитков. Об этом сообщили в издании.

Уточняется, что меню посвящено странам-хозяйкам турнира. Мексику символизирует безалкогольный напиток с маракуйей, копченым чаем, цитрусами и нотой текилы. США представлены «Кофейной колой» из кофе, цитрусов и пряностей. Канаду символизирует «Канадский Айриш» — двухслойный напиток из фильтр-кофе и безалкогольного виски со сливочной пеной и кленовым сиропом.

«Чемпионат мира всегда создает особую энергию: города становятся громче, привычные маршруты — эмоциональнее, а сама игра выходит далеко за пределы поля. В этой коллаборации мы хотели показать, что большой турнир можно проживать не только на стадионе или перед экраном, но и через вкусы, эмоции и повседневные ритуалы», — поделился главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

По его мнению, именно так рождается новая точка входа в спорт — легкая, яркая и понятная.

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