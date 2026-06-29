Россиян предупредили об опасности при уборке старого сарая

При уборке старого сарая есть риск подхватить опасные инфекции, например, мышиную лихорадку, поэтому важно вооружиться не только метлой и перчатками, но и защитой органов дыхания и кожи, а также высокой обувью. Такой совет в интервью РИАМО дал руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков.

«Нужно использовать специальные фильтрующие средства индивидуальной защиты в виде полнолицевых масок, если это возможно. Она стоит сейчас примерно 6-7 тыс. руб., но позволяет полностью защитить органы дыхания, глаза и нос от этих рисков», — сказал эксперт.

Для дезинфекции помещения стоит использовать специальные составы, например, 80-процентную дихлоросадулоровую кислоту — это один из самых распространенных вариантов дезинфекции, добавил он.

Врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова до этого рассказала, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка), которая относится к вирусным заболеваниям и передается через грызунов, начинается как обычная вирусная инфекция или грипп.

По ее словам, как правило, резко поднимается температура, появляются сильная головная боль, слабость, плохое самочувствие и боли в мышцах. Часто бывает покраснение глаз, а затем может появиться симптом капюшона — краснеют лицо, шея и верхняя часть туловища.

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