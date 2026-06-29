Россиянам предложили необычные вкусы мороженого

Для приготовления необычного мороженого можно использовать сочетания томатного сока с базиликом, авокадо с лаймом, вареной свеклы с козьим сыром или тахини с медом. Об этом в интервью РИАМО рассказала нутрициолог Алена Щеглова. Темное безалкогольное пиво, по ее словам, придаст десерту глубокий солодовый оттенок. Однако при экспериментах специалист призвала помнить о правилах безопасности.

«Категорически не стоит делать мороженое из сырых яиц без пастеризации в домашнем мороженом — это прямой путь к сальмонеллезу. <...> Алкоголь в высокой концентрации нарушает заморозку и незаметно повышает дозу потребления. Также в мороженое не советуют добавлять экзотические травы без понимания их свойств», — сказала Щеглова.

Она добавила, что мороженое является продуктом, в котором все усиливается холодом и концентрацией: что вкусно — становится вкуснее, что опасно — опаснее.

Согласно недавнему исследованию, россиянин в среднем съедает около 3,7 кг мороженого в год.

По данным аналитиков, лидером среди холодных десертов остается классический пломбир, на который приходится 57% от всего объема производства мороженого в стране. Еще 21% занимает сливочное мороженое. Треть всех годовых продаж обеспечивает мороженое в вафельных стаканчиках.

Ранее стоматолог предупредил об опасности мороженого для зубов в жару.