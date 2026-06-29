Россиянам рассказали о пользе отваривания докторской колбасы

При хранении колбасы, особенно, если упаковка уже вскрыта, активно размножаются бактерии, которые можно уничтожить термообработкой. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач Максим Золотухин.

Кроме того, по его словам, при повторном отваривании часть соли, фосфатов и нитритов уходят в воду, что на пользу людям, имеющим заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Также теплый продукт с размягченной структурой легче переверивается, отметил специалист.

«Я не призываю всех срочно варить докторскую. Но если колбаса лежит в холодильнике несколько дней, если вы готовите детям или людям с хроническими заболеваниями — две минуты в горячей воде не будут лишними», — сказал он.

Согласно исследованию, проведенному брендом «Гурманыч», результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru», более 40% опрошенных россиян сомневаются в качестве колбасной продукции, при этом ни один респондент не заявил о полном доверии к ней.

Самой распространенной моделью потребления оказались редкие покупки — такой вариант выбрали 41,2% опрошенных. Еще 23,5% приобретают колбасу несколько раз в месяц. Раз в неделю ее покупают 29,4% россиян, а несколько раз в неделю — лишь 5,9%.

Ранее врач назвала самую вредную колбасу.