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Общество

В «Народном фронте» рассказали о поддержке инициатив молодых россиян

«Народный фронт» подвел итоги работы с обращениями «Прямой линии с президентом»
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

В День молодежи, 27 июня, «Народный фронт» подвел итоги работы с обращениями молодых россиян, которые поступили на «Прямую линию с президентом», сообщает пресс-служба движения.

В Херсонской области к президенту обращались по вопросам нехватки социальных работников и проблем с бытовым обслуживанием пожилых людей. Вместе с региональным министерством молодежной политики «Народный фронт» привлек активную молодежь, чтобы волонтеры выезжали к пенсионерам и помогали им.

«Народный фронт предложил помощь нашим подопечным, и мы с удовольствием поддержали эту инициативу. Теперь ребята помогают старикам наколоть дрова, полностью убрать участок или что-то починить в доме. Все пенсионеры очень довольны таким вниманием», — рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Людмила Колбасенко.

В Ростовской области из-за поломки автобуса и увольнения водителя жители хутора Камышеваха не могли напрямую добраться до Ростова-на-Дону. После обращения автобус отремонтировали и нашли нового водителя.

В Санкт-Петербурге «Народный фронт» поддержал инициативу молодого человека с инвалидностью, который разработал программу «Равный старт: образование и занятость людей с инвалидностью». Программа создана с целью расширения перечня доступных профессий и повышения информированности потенциальных работодателей.

Кроме того, выпускница колледжа из Новокузнецка Софья Кругленко спросила у президента, где она может развивать проекты по патриотическому воспитанию на профессиональном уровне. Региональное отделение «Народного фронта» пригласило Софью присоединиться к движению.

«Быть активистом «Народного фронта» для меня означает помогать нуждающимся людям, оказавшимся в трудной ситуации. Патриотизм – это не только сохранение исторической памяти, но и реальные дела на благо своей страны», — отметила она.

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