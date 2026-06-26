Всероссийская ярмарка трудоустройства объединила более 400 тыс. участников

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединила свыше 400 тыс. участников. Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщается в канале правительства РФ в Max.

Федеральный этап ярмарки прошел одновременно на 2395 площадках. Голикова сообщила, что мероприятие объединило более 20 тыс. работодателей. Они представили более 430 тыс. вакансий.

Посетителей ярмарки ждали встречи с работодателями и образовательная программа. В программу вошли мастер-классы с применением ИИ, викторины в VR-пространствах, профориентационные квесты и профессиональные пробы.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о результатах оперативного мониторинга. По его словам, на федеральном этапе ярмарки предложения о работе получили более 70 тыс. человек.

«Мы будем дальше отслеживать, как быстро соискатели смогут выйти на работу. Так, после апрельского регионального этапа уже трудоустроились свыше 66 тыс. человек. Особенно важно, что формат ярмарки позволяет удовлетворить самые разные запросы участников – от первых шагов в профессии до кардинальных карьерных поворотов», — сказал он.

Котяков уточнил, что на ярмарке получили предложения о работе выпускники образовательных организаций, участники спецоперации и граждане с инвалидностью.

Напомним, фестиваль профессий прошел в 64 регионах. Участники ознакомились с востребованными специальностями и современными форматами трудоустройства. Особое внимание уделили работе с ветеранами спецоперации и членами их семей. Для них организовали консультационные пункты. Там можно было узнать о доступных мерах поддержки, принять участие в мастер-классах и психологических тренингах.