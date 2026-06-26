Врач объяснила, что запускает болезнь, которая характеризуется внезапным засыпанием

Вирусные инфекции часто запускают нарколепсию — заболевание, при котором человек может столкнуться с внезапным засыпанием в разгар рабочего дня или во время разговора. Об этом Pravda.Ru рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

По ее словам, данный недуг имеет аутоиммунную природу и базируется на генетической предрасположенности. В случае утраты клеток, синтезирующих орексин, мозг теряет способность стабильно удерживать состояние бодрствования, что приводит к императивным засыпаниям, которым невозможно сопротивляться.

«У человека нарушаются механизмы поддержания бодрствования, и он начинает резко переходить из состояния бодрствования в сон со сновидениями. При этом ночной сон также становится нестабильным: помимо выраженной дневной сонливости с императивными засыпаниями, которым человек не может сопротивляться, появляются частые ночные пробуждения», — отметила Завалко.

Врач подчеркнула, что при появлении таких симптомов важно пройти диагностику, чтобы выявить точную причину. Лабораторное подтверждение диагноза проводится с помощью полисомнографии и множественного теста латенции сна.

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов до этого говорил, что постоянная беспричинная сонливость, которая длится более месяца, а также эпизоды провалов в сон могут сигнализировать о нарколепсии.

Ранее были названы группы лекарств, которые могут вызывать сонливость.