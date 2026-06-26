Врач объяснила, как выбрать солнцезащитные очки

При выборе солнцезащитных очков стоит отдавать предпочтение достаточно крупной оправе, чтобы она закрывала глаза не только спереди, но и с боков. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, это особенно важно у воды, на пляже и в горах, где часть излучения поступает в органы зрения в отраженном виде. Покупать изделия врач посоветовала в специализированной оптике, где можно проверить степень UV-пропускания с помощью оборудования.

«К выбору надо подходить очень внимательно. Опаснее всего приобрести вариант с очень темными линзами и без подтвержденного UV-фильтра. Зрачок при ношении такого аксессуара расширяется, и ультрафиолет проникает глубже в структуру глаза», – пояснила Шилова.

Она добавила, что обращать внимание стоит и на категорию затемнения. Так, категория «2» подходит для прогулок в городе, «3» — для отдыха у воды, «4» — для экстремально яркого света, например в условиях высокогорья и снежных пространств.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Сино Гоизиев до этого говорил, что неправильный выбор солнцезащитных очков может сильно навредить здоровью глаз, вызвав ожог сетчатки или катаракту. Поэтому при покупке аксессуара важно брать во внимание степень затемнения линз и ряд других признаков.

Ранее врач рассказала, на что влияет цвет линз у солнцезащитных очков.