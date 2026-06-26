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Общество

В Энгельсе мужчина битой изуродовал чужую иномарку

Мужчина в Энгельсе битой изуродовал чужую иномарку
Ruslan Mitin/Shutterstock/FOTODOM

В Энгельсе Саратовской области мужчина битой изуродовал автомобиль KIA Rio, принадлежащий 49-летней женщине. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, последняя несколько месяцев назад сдала машину в лизинг (аренда с правом последующего выкупа – Прим. ред.) местному жителю. В ночное время 23 мая арендатор находился в салоне машины вместе со своей знакомой на парковке на улице Степной.

«Парочку заметила молодежь и начала отвлекать ее. Молодые люди подходили к машине, пытались завести с возлюбленными разговор и подшучивали над ними. Арендатор вышел из салона и попытался «при помощи кулаков» разогнать молодежь. При этом он ударил стоявшего там же 34-летнего покровчанина, который живет неподалеку», — говорится в сообщении.

Пострадавший сходил домой за битой, после чего разбил автомобиль — повредил зеркала, лобовое стекло, задний бампер и двери. Арендатор написал заявление в полицию, после чего покровчанина задержали. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение чужого имущества), по этой статье ему может грозить до двух лет колонии.

Накануне сообщалось, что в Новосибирской области мужчина избил соседа битой из-за разногласий. По данным следствия, 21 февраля между соседями, живущими в доме на улице Рогачева в Бердск, произошел бытовой конфликт. После ссоры 40-летний обвиняемый пришел в квартиру 49-летнего соседа и несколько раз ударил его бейсбольной битой по голове и конечностям. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести.

Ранее стало известно, что подростки закидали камнями автобус с людьми во Владивостоке.

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