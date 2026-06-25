Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, как реагировать на сообщения об «одобренном кредите»

Правозащитник Поздняков: не стоит игнорировать сообщения об одобренном кредите
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Пришедшее на телефон сообщение от банка об одобренном кредите еще не означает, что на человека оформлен займ, однако игнорировать такие уведомления нельзя. Об этом в интервью RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«В первую очередь не нужно переходить по ссылкам, перезванивать по номерам из сообщения и сообщать какие-либо коды, паспортные данные или данные карты. Такие сообщения могут быть как рекламной рассылкой, так и попыткой мошенничества», — отметил эксперт.

Вместо этого он посоветовал обратиться в банк по официальному телефону, указанному на сайте финансовой организации. Необходимо сообщить об уведомлении, указав, что никаких заявок на кредит не оформлялось. Кроме того, по его словам, можно проверить кредитную историю на наличие неизвестных договоров через портал «Госуслуги» или напрямую в бюро кредитных историй.

Если займ все-таки оформлен, стоит незамедлительно сообщить об этом в полицию, а также подать письменное заявление в банк или микрофинансовую организацию о признании договора недействительным, продолжил Поздняков.

В случае отказа организации аннулировать договор, правозащитник рекомендует подать жалобу в Центробанк через интернет-приемную. Если и это не поможет, нужно обращаться в суд, предоставив все необходимые доказательства: скриншоты сообщений, номера телефонов, ссылки, дату и время получения уведомлений.

Адвокат, заместитель управляющего партнера Адвокатского бюро г. Москвы «Закон» Алексей Гридин до этого говорил, что главная ошибка в таких ситуациях — это попытка договориться с банком или внести хоть один платеж. Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее, объяснил он.

Ранее в Госдуме напомнили о главном способе защиты от мошенников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что происходит с бензином на заправках от Москвы до Сибири. Проверено на себе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!