Россиянам объяснили, как реагировать на сообщения об «одобренном кредите»

Пришедшее на телефон сообщение от банка об одобренном кредите еще не означает, что на человека оформлен займ, однако игнорировать такие уведомления нельзя. Об этом в интервью RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«В первую очередь не нужно переходить по ссылкам, перезванивать по номерам из сообщения и сообщать какие-либо коды, паспортные данные или данные карты. Такие сообщения могут быть как рекламной рассылкой, так и попыткой мошенничества», — отметил эксперт.

Вместо этого он посоветовал обратиться в банк по официальному телефону, указанному на сайте финансовой организации. Необходимо сообщить об уведомлении, указав, что никаких заявок на кредит не оформлялось. Кроме того, по его словам, можно проверить кредитную историю на наличие неизвестных договоров через портал «Госуслуги» или напрямую в бюро кредитных историй.

Если займ все-таки оформлен, стоит незамедлительно сообщить об этом в полицию, а также подать письменное заявление в банк или микрофинансовую организацию о признании договора недействительным, продолжил Поздняков.

В случае отказа организации аннулировать договор, правозащитник рекомендует подать жалобу в Центробанк через интернет-приемную. Если и это не поможет, нужно обращаться в суд, предоставив все необходимые доказательства: скриншоты сообщений, номера телефонов, ссылки, дату и время получения уведомлений.

Адвокат, заместитель управляющего партнера Адвокатского бюро г. Москвы «Закон» Алексей Гридин до этого говорил, что главная ошибка в таких ситуациях — это попытка договориться с банком или внести хоть один платеж. Любое перечисление денег по спорному договору может быть расценено как признание долга. После этого отыграть назад будет сложнее, объяснил он.

Ранее в Госдуме напомнили о главном способе защиты от мошенников.