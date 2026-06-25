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Общество

В Яндекс Go объединили самокаты и метро для быстрых маршрутов по городу

В Яндекс Go появились мультимодальные маршруты
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Яндекс Go добавил мультимодальные маршруты, объединяющие самокаты и метро в одной поездке, сообщает пресс-служба компании.

Такие маршруты помогают сократить число пересадок и сэкономить в среднем 10-15 минут в пути.

Для использования комбинированного маршрута пользователю необходимо указать точки отправления и назначения, а затем открыть новый раздел «Все». Например, если идти пешком до метро 15 минут, а автобус, который едет 20 минут, нужно подождать, сервис предложит проехать часть пути на самокате. Арендовать и оплатить самокат можно прямо в маршруте. Также есть возможность пополнить «Тройку». Когда пользователь доберется до метро, приложение продолжит вести его по маршруту.

По данным компании, половина поездок на самокатах в Москве заканчивалась именно у метро.

За подбор мультимодальных маршрутов в сервисе отвечают ML-алгоритмы, учитывающие более 100 факторов. Алгоритмы оценивают заряд ближайшего свободного самоката, разрешенные зоны катания и другие факторы. Кроме того, алгоритмы анализируют ситуацию на дорогах и погодные условия.

В дальнейшем планируется объединить в мультимодальные маршруты такси и общественный транспорт.

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