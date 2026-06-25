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Родителям дали советы, как помочь ребенку, который оказался в плохой компании

Психолог Ишмакова: ребенку, попавшему в плохую компанию, важно оказать поддержку
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Родителям ребенка, который попал в компанию плохих людей, важно грамотно помочь ему разобраться с ситуацией. Для этого следует продемонстрировать свою готовность поддержать в любой ситуации и поделиться собственным опытом. Об этом kp.ru рассказала психолог по семейным отношениям Нина Ишмакова.

Эксперт подчеркнула, что разговор с ребенком, оказавшимся в плохой компании, не нужно начинать с допроса, обвинительных фраз или упреков. В противном случае подросток может еще больше замкнуться, встав в оборонительную позицию.

«Используйте «я-сообщения»: «Я вижу, что ты чем-то расстроена, и очень сильно переживаю за тебя» или «Я вижу, что у тебя возникли проблемы, но ты боишься мне рассказать. Я волнуюсь и очень хочу помочь тебе». Важно говорить о своих чувствах и избегать оценочных суждений», — посоветовала психолог.

По ее словам, также стоит рассказать ребенку о своем личном опыте, если он имеется. Для успешного диалога важно стать равным подростку, а не смотреть на него свысока, заставляя чувствовать себя неполноценным.

Кроме того, специалист напомнила о необходимости убедить ребенка в том, что родители поддержат его в любой ситуации, а также не будут ругать и обвинять его. При этом не следует давить на подростка, заставляя отвечать в тот же момент. Если он молчит, рекомендуется усилить ощущение родительской поддержки с помощью объятий.

Ранее психолог предупредил об опасности онлайн-игр для психики детей и подростков.

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