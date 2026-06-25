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Общество

Родителям рассказали, какие прививки необходимо сделать ребенку перед поездкой в лагерь

Врач Петрова-Колосова: перед поездкой в лагерь ребенку нужна справка 079/У
Global Look Press

Если детский лагерь находится в эндемической зоне по клещевому энцефалиту, ребенку, прежде чем отправиться туда, стоит привиться от этого заболевания. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова. По ее словам, вакцинация состоит из двух доз с интервалом в 30 дней. При необходимости его можно сократить до двух недель.

«Также можно сделать прививку от ветряной оспы, если ребенок ранее ей не болел, сделать прививку от гепатита А. Это тот гепатит, который передается фекально-оральным, водным и контактно-бытовым путями. Вышеперечисленные прививки проводятся по эпидемическим показаниям и пока не входят в национальный календарь профилактических прививок», — отметила специалист.

Она добавила, что для отправки ребенка в лагерь необходима справка по форме 079/У, в которой указываются все сделанные прививки. Срок ее действия составляет 90 дней.

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Елена Бунина до этого рассказала, как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой в летний лагерь. Она посоветовала начать подготовку за две–четыре недели.

В первую очередь необходимо обратить внимание на питание. Рацион должен быть полноценным и включать достаточное количество овощей, фруктов, белковых продуктов, кисломолочных изделий, а также продуктов, содержащих витамины А, С, D, Е, витамины группы В и такие микроэлементы, как цинк, селен, магний и железо. При этом стоит ограничить фастфуд, сладости и продукты глубокой переработки, подчеркнула врач.

Ранее родителям объяснили, стоит ли опасаться конфликтов с участием ребенка в детских лагерях.

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