Названы продукты, которые опасно есть в жару

В период жары стоит исключить из рациона некоторые продукты, поскольку из-за высоких температур организм и так работает в стрессовом режиме: увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, замедляется пищеварение, возрастает риск обезвоживания и пищевых отравлений. Об этом RuNews24.ru рассказала заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова.

Прежде всего, по ее словам, следует отказаться от жирного мяса и фастфуда, поскольку они требуют больших энергозатрат на переваривание, усиливают чувство вялости, провоцируют приливы жара и вызывают жажду. Кроме того, в жару опасно есть скоропортящиеся продукты — мясные и рыбные полуфабрикаты, вареные колбасы, молочные продукты, яйца, салаты с майонезом, так как при температуре воздуха выше +25°C бактерии размножаются в два-три раза быстрее. Это может грозить тяжелой интоксикацией, предупредила эксперт.

Чтобы не навредить организму, она также посоветовала не употреблять сильно соленые и сладкие продукты, а также алкоголь (особенно крепкий) и кофеин-содержащие напитки.

«В жаркую погоду лучше делать упор на легкую растительную пищу: огурцы, помидоры, кабачки, зелень, сезонные ягоды и фрукты (арбуз, дыня, яблоки). Из белков предпочтение отдается нежирной рыбе, куриной грудке, творогу и кефиру — но только при условии строгого соблюдения правил хранения. Основной напиток — чистая питьевая вода (до 2–3 литров в сутки, если нет противопоказаний от врача)», — заключила Балобанова.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач Екатерина Кашух до этого говорила, что употребление напитков со льдом в жаркую погоду помогает освежиться, однако не обеспечивает длительного охлаждения организма.

Ранее стоматолог предупредил об опасности мороженого для зубов в жару.