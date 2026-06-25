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Врач рассказала, как дисбаланс микробиоты влияет на обмен веществ

Врач Патюкова: поддерживать здоровую микробиоту помогает сбалансированный рацион
Shutterstock

Микробиота — это экосистема микроорганизмов, которые присутствуют в кишечнике человека, на его коже и слизистых оболочках, а также играют главную роль в обмене веществ и работе иммунной системы. При этом кишечная микробиота оказывает наиболее выраженное влияние на здоровье человека. Об этом газете «Известия» рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Ольга Патюкова.

Специалист объяснила, что эти микроорганизмы принимают участие в процессе расщепления сложных углеводов, синтезе короткоцепочечных жирных кислот и витаминов, защищают от патогенных бактерий, поддерживают работу иммунной системы, а также способствуют успешному усвоению пищи. Кроме того, от них может зависеть поведение и настроение человека.

По словам врача, значительное влияние на микробиоту оказывают антибиотики. При неправильном или частом приеме эти средства нарушают баланс микрофлоры, в результате чего происходят дисбиоз, снижение разнообразия бактерий и расстройства пищеварения. Также увеличивается риск развития устойчивости бактерий к терапии.

Эксперт подчеркнула, что сейчас оценить состояние микробиоты можно с помощью бактериологического посева кала, биохимических и иммунологических тестов, а также современных молекулярных методов. При этом поддерживать здоровую микробиоту помогает сбалансированный рацион с достаточным количеством клетчатки и отсутствием большого количества ультраобработанных продуктов.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов до этого говорил, что первыми симптомами нарушения работы микробиоты кишечника становятся вздутие, нарушение стула и неприятный запаха изо рта. Кроме того, нарушение может проявляться повышенной утомляемостью, раздражительностью, тошнотой, головными болями.

Ранее стоматолог объяснила, как отсутствие зубов влияет на пищеварение.

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