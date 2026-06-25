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Врач предупредила, какие солнцезащитные очки опасны для глаз

Врач Шилова: неправильные солнцезащитные очки могут навредить глазам
lamoda.ru

Солнцезащитные очки без UV-фильтра могут привести к серьезным заболеваниям глаз. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, ультрафиолетовое излучение из-за интенсивного солнца может спровоцировать фотокератит и фотоконъюнктивит. Они сопровождаются болью, светобоязнью, слезотечением и временным снижением зрения.

«При этом накопленное воздействие ультрафиолета связано с повышением риска развития таких офтальмологических заболеваний, как птеригиум и катаракта, а также новообразований кожи век и тканей вокруг глаз», – предупредила Шилова.

В связи с этим она посоветовала защищать глаза очками с надежным UV-фильтром — на маркировке должно быть указано UV400 либо 100% защита от лучей UV-А и UV-В.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Сино Гоизиев до этого говорил, что неправильный выбор солнцезащитных очков может сильно навредить здоровью глаз, вызвав ожог сетчатки или катаракту. Поэтому при покупке аксессуара важно брать во внимание степень затемнения линз и ряд других признаков.

Ранее врач рассказала, на что влияет цвет линз у солнцезащитных очков.

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