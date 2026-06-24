Аллергиков предупредили о пылении злаковых трав летом

Для большинства пациентов с аллергией окончание весеннего сезона цветения приносит некоторое облегчение. Однако июнь и июль — период интенсивного пыления злаковых трав. Об этом в интервью RT предупредила врач-педиатр Наталья Березкина.

К ним относятся тимофеевка, мятлик, овсяница и другие травы, рассказала специалист.

«Дополнительно в это время продолжается пыление некоторых сорных растений (в зависимости от региона), а ближе к концу лета может начинаться сезон полыни и амброзии. Значительный вклад в усиление симптомов делает тополиный пух», — отметила Березкина.

Ключевым элементом контроля, по ее словам, является сочетание избегания аллергенов и базисной терапии. При этом единственным методом, влияющим на естественное течение аллергии, остается аллерген-специфическая иммунотерапия.

Аллерголог-иммунолог Елена Москаева до этого говорила, что салонный фильтр в автомобиле следует менять минимум один раз в год. При этом водителям, которые часто ездят по пыльным дорогам, рядом со стройками, а также нередко оказываются в пробках или сталкиваются с аллергией в сезон цветения, следует проверять этот элемент чаще.

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