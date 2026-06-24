Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичей предупредили о дождях с грозами в четверг

Синоптик Позднякова: в четверг в Москве и МО ожидаются дожди с грозами
Сергей Бобылев/РИА Новости

В четверг в Москве и Московской области ожидается кратковременное ухудшение погоды. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Несмотря на прохождение фронта с волной, серьезных погодных неприятностей он не принесет, однако кратковременные дожди все же пройдут, а местами возможна даже грозовая активность с порывами ветра до 14 метров в секунду», — рассказала синоптик.

Из-за плотной облачности, по ее словам, дневная температура в столице опустится до +14°C, а в области будет колебаться в пределах +10, +15°C.

В ночь на пятницу, согласно ее прогнозу, дожди прекратятся, воздух прогреется до +10..+14°C, днем ожидается до +21°C. На выходные она предрекла москвичам хорошую погоду без осадков. В субботу днем ожидается до +24°C, а в воскресенье воздух прогреется до +22…+27°C.

Ранее синоптик пообещал жаркое завершение июня в Москве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!