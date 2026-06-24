Москвичей предупредили о дождях с грозами в четверг

Синоптик Позднякова: в четверг в Москве и МО ожидаются дожди с грозами

В четверг в Москве и Московской области ожидается кратковременное ухудшение погоды. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Несмотря на прохождение фронта с волной, серьезных погодных неприятностей он не принесет, однако кратковременные дожди все же пройдут, а местами возможна даже грозовая активность с порывами ветра до 14 метров в секунду», — рассказала синоптик.

Из-за плотной облачности, по ее словам, дневная температура в столице опустится до +14°C, а в области будет колебаться в пределах +10, +15°C.

В ночь на пятницу, согласно ее прогнозу, дожди прекратятся, воздух прогреется до +10..+14°C, днем ожидается до +21°C. На выходные она предрекла москвичам хорошую погоду без осадков. В субботу днем ожидается до +24°C, а в воскресенье воздух прогреется до +22…+27°C.

Ранее синоптик пообещал жаркое завершение июня в Москве.