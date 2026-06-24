Новый раздел в медиабанке «Мосфото» назвали полезным для изучения культурного наследия

Новый раздел «Культурное наследие Москвы» в городском медиабанке «Мосфото» станет полезным инструментом для будущих архитекторов, заявил агентству городских новостей «Москва» ректор Московского архитектурного института (Государственная академия) Дмитрий Швидковский.

«Новый раздел помогает изучать культурное наследие столицы. Наличие архивных и современных фотографий объектов культурного наследия, дополненное историческими сведениями и данными о проведeнных реставрационных работах, позволяет детально изучать особенности московской архитектуры», — сказал он.

Напомним, раздел «Культурное наследие Москвы» появился в медиабанке «Мосфото» в начале июня. В нем собраны фотографии памятников архитектуры столицы, исторические факты и информация о выполненных реставрационных работах.