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Общество

В Москве представили шелковую карту России

В Москве открылась выставка платков-картин «Русские в моде»
Asetta/Shutterstock/FOTODOM

В Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка платков-картин «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной, сообщает пресс-служба президентского фонда культурных инициатив.

На выставке представили 69 полотен, которые показывают художественные промыслы и ремесла в дизайне платков.

Как отметила во время открытия выставки генеральный директор музея современной истории России Ирина Великанова, проект «Русские в моде» — это арт-путешествие по стране.

«Платки-картины, созданные Модным домом Нины Ручкиной, словно собирают в единую мозаику богатство и многообразие регионов России. Эти произведения – синтез мастерства, любви к родной культуре и современного взгляда», — сказала она.

В церемонии открытия приняли участие около 200 человек, среди которых были представители органов государственной власти, науки, бизнеса, культуры, медиа и общественных организаций.

«Одной выставкой наш проект не ограничится, мы планируем масштабное исследование культурного кода всей нашей страны, и в следующем году хотим создать дизайны для всех 89 регионов России», — рассказала Нина Ручкина.

Выставка продлится до 19 июля. Еженедельно на выставке будут проводить лекции и творческие встречи.

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