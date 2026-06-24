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Общество

Врач перечислил губительные для спины ошибки курьеров

Врач Мустафаев: курьерам важно выбирать устойчивую обувь
Delphix/Shutterstock/FOTODOM

Неправильная техника подъема тяжестей может привести к серьезным проблемам с опорно-двигательным аппаратом у курьеров. Об этом в интервью РИАМО предупредил травматолог-ортопед Юсуповской Больницы Эльдар Мустафаев.

«Груз желательно держать ближе к телу. Чем дальше вес находится от корпуса, тем выше нагрузка на поясницу. Поднимать тяжести нужно не рывком и не с круглой спиной, а с сохранением правильного положения поясничного отдела позвоночника и без резких поворотов корпуса», — посоветовал специалист.

Особое внимание, по его словам, следует уделять обуви — она должна быть устойчивой, с хорошей амортизацией и строго по размеру.

Кроме того, крайне важно не игнорировать ранние сигналы организма и обращаться за помощью. Сначала появляется усталость и скованность, затем боль, а позже — серьезные ограничения движений, добавил он.

Испанский травматолог, сотрудник Университетской клиники Сан-Сесилио в Гранаде Инес Санчес до этого говорил, что регулярная физическая активность остается главным способом профилактики болей в спине, тогда как правильная осанка и эргономичная мебель сами по себе не гарантируют защиты от проблем с позвоночником.

Ранее врач рассказал, как меняется осанка из-за длительного использования смартфонов.

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