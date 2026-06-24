Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, почему переводить деньги незнакомцам опасно

Юрист Косточкин: не стоит переводить деньги незнакомцам из интернета
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Каждый перевод денег незнакомцу из интернета — это юридическая и финансовая лотерея. Риск заключается не только в возможном обмане, но и в том, что человек, сам того не зная, может стать участником преступной схемы. Об этом в беседе с РИАМО предупредил юрист Алексей Косточкин.

По его словам, с правовой точки зрения перевод денег является договором: если он сделан добровольно, даже под влиянием обмана, доказать мошенничество и вернуть деньги крайне сложно.

«Отдельная и очень серьезная история — дроппы. Мошенники намеренно используют счета обычных граждан для транзита похищенных средств. Если вы получили деньги от незнакомца и перевели дальше — вы уже звено в цепи отмывания. По статье о легализации преступных доходов это уголовная ответственность», — отметил Косточкин.

Он посоветовал переводить деньги только тем, кто знаком лично и чью личность можно подтвердить документально.

Доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский до этого назвал признаки мошенничества при онлайн-покупках. Слишком выгодное предложение почти всегда является приманкой для перехода на фишинговый сайт-двойник или для сбора предоплаты за несуществующий товар, предостерег эксперт.

Ранее профайлер объяснил, как мошенники выбирают жертв на улице.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!