Россиянам объяснили, почему переводить деньги незнакомцам опасно

Каждый перевод денег незнакомцу из интернета — это юридическая и финансовая лотерея. Риск заключается не только в возможном обмане, но и в том, что человек, сам того не зная, может стать участником преступной схемы. Об этом в беседе с РИАМО предупредил юрист Алексей Косточкин.

По его словам, с правовой точки зрения перевод денег является договором: если он сделан добровольно, даже под влиянием обмана, доказать мошенничество и вернуть деньги крайне сложно.

«Отдельная и очень серьезная история — дроппы. Мошенники намеренно используют счета обычных граждан для транзита похищенных средств. Если вы получили деньги от незнакомца и перевели дальше — вы уже звено в цепи отмывания. По статье о легализации преступных доходов это уголовная ответственность», — отметил Косточкин.

Он посоветовал переводить деньги только тем, кто знаком лично и чью личность можно подтвердить документально.

Доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский до этого назвал признаки мошенничества при онлайн-покупках. Слишком выгодное предложение почти всегда является приманкой для перехода на фишинговый сайт-двойник или для сбора предоплаты за несуществующий товар, предостерег эксперт.

Ранее профайлер объяснил, как мошенники выбирают жертв на улице.