В России объяснили популярность тренда на нишевые товары

Тренд на нишевые товары (те, которые не пользуются популярностью у широких масс) возник на фоне того, что их покупка дает ощущения значимости, а также позволяет выглядеть особенным в глазах других. Об этом «Москве 24» заявил маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

«Популярность трендов, как и почти любого явления, определяют соцсети. Когда у лидера мнений появляется история нишевости, пользователи начинают видеть его контент, создавать похожий, и все это вирусится», – отметил специалист.

Он добавил, что тренд на такую продукцию будет длиться не более 1–1,5 года, так как краткосрочная мода эффективна лишь для товаров, которые можно быстро запустить и обновить. Так, например, это затронет товары с маркетплейсов, у которых нет длинной истории бренда или сложной технологии. Многое из нишевой продукции относится к бюджетному сегменту и широко представлено в массмаркете, включая продукцию из Китая.

В мае сообщалось, что компания Apple стала лидером на мировом рынке смартфонов со спутниковой связью. По прогнозам аналитиков, к 2030 году такие устройства будут составлять до 46% всех поставок смартфонов.

Ранее россиянам рассказали, как отличить подделку на маркетплейсе.