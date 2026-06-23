Врач объяснила влияние обезболивающих препаратов на желудок

Большая часть обезболивающих средств могут негативно повлиять на слизистую оболочку желудка. Об этом в беседе с kp.ru предупредила врач — клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова.

По словам специалиста, многие распространенные обезболивающие оказывают повреждающее действие на слизистую оболочку желудка.

«Это никак не зависит от формы их введения. Будь то таблетка, укол или ректальные свечи. В любом случае такие препараты попадают в кровь и снижают выработку защитных веществ в слизистой оболочке желудка — это неизбежная часть механизма действия обезболивающих», — объяснила врач.

Она отметила, что только парацетамол не влияет на желудок. Однако это средство является более токсичным для печени.

Эксперт добавила, что перед тем как подобрать обезболивающий препарат для конкретного пациента, врач оценивает его состояние и наличие сопутствующих заболеваний.

Врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин до этого предупреждал, что некоторые люди годами ежедневно принимают аспирин или магний. Однако многие лекарства постепенно разрушают зубы. По словам специалиста, жевательный аспирин, вдыхаемый порошок от астмы, сладкие сиропы и жевательные витамины с сахаром и лимонной кислотой напрямую разрушают эмаль при контакте с зубами.

Ранее врач назвал лекарства, которые нельзя пить натощак.