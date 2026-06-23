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Общество

Юрист объяснил, в каких случаях новый сотрудник может уйти в отпуск до истечения полугода

Юрист Кузнецов: новому работнику могут дать отпуск до завершения шести месяцев
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

С согласия работодателя новому сотруднику может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы. Об этом RT сообщил юрист hh.ru Александр Кузнецов.

Специалист напомнил, что, согласно ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации, право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает по истечении шести месяцев непрерывной работы. Однако ряду категорий сотрудников, в числе которых несовершеннолетние, такой отпуск должен быть предоставлен до окончания указанного срока.

По словам юриста, работник, который хочет уйти в отпуск раньше, должен направить работодателю заявление в письменной свободной форме.

«Если у работника есть законные основания для предоставления досрочного отпуска в обязательном порядке, ему необходимо указать в заявлении эти обстоятельства и приложить подтверждающие документы», — подчеркнул эксперт.

Сотрудникам компаний, в которых отсутствует электронный документооборот, факт подачи заявления рекомендуется дополнительно зафиксировать. Для этого юрист посоветовал сделать отметку о получении заявления на втором экземпляре.

Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин до этого предупредил в разговоре с «Газетой.Ru», что неделя отпуска может дать передышку, но при сильном выгорании ее часто мало для полноценного восстановления. По его словам, при выгорании нервная система долго живет в режиме хронического напряжения. У человека может повышаться уровень кортизола, нарушаться работа дофаминовой системы, снижаться когнитивная гибкость и способность получать удовольствие даже от отдыха.

Ранее россиянам напомнили о праве не возвращаться из отпуска в обозначенный день.

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