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Общество

«Единая Россия» подготовит ветеранов СВО к предвыборной борьбе

«Единая Россия» открыла второй поток очного обучения на курсе «Политический лидер»
Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

«Единая Россия» подготовит своих кандидатов из числа ветеранов СВО к предвыборной борьбе. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что 30 июня Высшая партийная школа открыла второй поток очного обучения. Мероприятие провели сразу после Съезда, где утвердили списки в Госдуму.

Обучение по курсу «Политический лидер» пройдут все победители предварительного голосования по выборам в Госдуму из числа ветеранов СВО. В партии уточнили, что систему технологического и методического сопровождения также выстроили для кандидатов на других уровнях выборов.

«Мы уверены в человеческих качествах, волевых началах, патриотизме людей, которые рисковали жизнью за родину», — сказал директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Он напомнил, что в первом потоке обучалось семь Героев России, десятки вчерашних военнослужащих с боевыми наградами и большим общественно-политическим потенциалом.

«Но избирательная кампания, роль кандидата в депутаты, особенно Госдумы для большинства начинающих политиков — серьезное испытание. Наша задача — помочь понять законы политической жизни и логику избирательной кампании. Сделать все, чтобы каждый кандидат чувствовал себя уверенно и так же уверенно выстраивал свои коммуникации со своими будущими избирателями», — добавил он.

Напомним, первый поток программы «Политический лидер» для победителей предварительного голосования в нижнюю палату парламента прошел с 16 по 18 июня.

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