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Общество

В Петербурге накрыли сеть мошеннических кол-центров

ФСБ: задержаны 50 человек за организацию мошеннических кол-центров в Петербурге
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в организации двух офисов мошеннического кол-центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, злоумышленники похищали криптовалюту и иные электронные денежные средства. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

В ФСБ добавили, что всего были задержаны 50 человек — 30 граждан России и 20 иностранцев. По местам жительства организаторов и офисов провели обыски. В результате были изъяты техническое оборудование, деньги и средства связи.

18 июня Следственный комитет России сообщил, что в отношении восьми жителей Крыма было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном использовании SIM-боксов в интересах мошеннических кол-центров на Украине. По информации следствия, в 2024–2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц, зарегистрированных в Telegram и называющих себя «Kiber» и «Sipa».

Ранее россиянку спасли из рабства в мошенническом кол-центре в Мьянме.

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