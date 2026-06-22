Россиян призвали не спешить при желании сделать пожертвование

Мошенники часто выдают себя за благотворительные фонды, прикрываясь которыми собирают с россиян деньги якобы на определённые нужды. Они создают сайты, которые внешне выглядят в точности, как и у официальных организаций, предупредил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Он отметил, что при открытии сайта благотворительной организации нужно в первую очередь проверить дату регистрации домена. Для этого, в частности, можно воспользоваться бесплатным сервисом. Кроме того, важно изучить наименование юрлица, проверить его существование, поискать о нём информацию и изучить отзывы, отметил Зыков.

Он подчеркнул, что аферисты ничего не стесняются, поэтому часто им удаётся сыграть на чувствах доверчивых граждан.

«Прикрыться благотворительной организацией — проще простого. Тут главный совет людям — не спешить, а тщательно всё проверить, — добавил киберэксперт. — При этом подобные мошеннические ресурсы даже могут рекламироваться в интернете».

До этого председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин рассказал, что мошенники начали активно внедрять схемы обмана россиян, построенные вокруг тех или иных суеверий. В том числе они навязывают своим жертвам покупку фейковых амулетов и оберегов. По его словам, на этом обман не заканчивается — аферисты позднее включают своих покупателей в список жертв, чтобы и дальше манипулировать ими.

В Госдуме ранее предупредили о мошенниках, наживающихся на экзаменах.