Россиянам рассказали, как не стать жертвой туроператоров-мошенников

В сезон отпусков мошенники начинают активно пользоваться спросом на туры, создавая фейковые сайты туроператоров. Для того чтобы не стать жертвой обмана, необходимо акции на официальных страницах, не переходить по подозрительным ссылкам и следовать ряду других правил. Об этом kp.ru рассказала куратор платформы НФ «Мошеловка.рф» Алла Храпунова.

В первую очередь специалист призвала внимательно проверять адреса сайтов туроператоров в их официальных каналах в социальных сетях. Особенно часто злоумышленники подменяют или пропускают буквы, из-за чего ссылка становится максимально похожей на подлинную.

По словам эксперта, не менее важно перепроверять любую акцию на официальном сайте компании. Обычно информация о скидках размещена в рекламе или в официальных профилях туроператоров в соцсетях.

Также не следует переводить денежные средства на счет физического лица.

«Туроператоры, отели и авиакомпании не принимают оплату на личные карты сотрудников. Такое требование — признак обмана, прекращайте общение», — напомнила Храпунова.

Помимо этого, она призвала не переходить по ссылкам из подозрительных писем и сообщений. Следует игнорировать любые рассылки от неизвестных отправителей, поскольку они могут вести на фишинговый сайт или быть источником вредоносного ПО.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев до этого предупредил, что во время проведения экзаменов мошенники пытаются обмануть выпускников и их родителей, предлагая им за деньги повысить баллы, организовать пересдачу или гарантировать поступление в высшее учебное заведение.

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