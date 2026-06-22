Сбер запустил фестиваль уличной культуры «СберСпот» в шести городах России

Сбер в преддверии Дня молодежи объявил о старте фестиваля уличной культуры «СберСпот». Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Проект проведут в шести крупнейших городах России. Он объединит любителей спорта, музыки, творчества и современных технологий. Фестиваль стартует 27 июня в Казани в экстрим-парке «Урам». Затем мероприятие пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и Екатеринбурге. Завершение запланировано на начало сентября в Воронеже.

Как уточнили в Сбере, идея фестиваля заключает в движении вперед: к новым увлечениям, навыкам, знакомствам и возможностям. При этом заранее заданный сценарий отсутствует. Каждый участник самостоятельно определит направление и выберет активности для первого опыта.

Гостей фестиваля ожидают любительские соревнования по самокату, BMX, скейтбордингу, роликам, уличным танцам и стритболу. Помогать в проведении соревнований будут известные представители этих направлений. Также на площадках будут работать зоны стрит-арта и интерактивные пространства экосистемы Сбера и партнеров. Выступления известных музыкантов и диджеев завершат программу. В Казани хедлайнером фестиваля станет L'One.

Технологические активности Сбера займут отдельное место на фестивале. Так, в зоне ИИ-помощника GigaChat гости смогут примерить модные образы с помощью искусственного интеллекта и получить персональные рекомендации по стилю. В пространстве «Вжух и оплачено» участников ожидают спортивные активности, подарки и возможность протестировать современные платежные технологии Сбера.

В банке уточнили, что за последние два года «СберСпот» стал одной из крупнейших молодежных площадок страны. В прошлом году фестиваль прошел в шести городах и собрал более 15 тыс. гостей. Годом ранее проект посетили около 29 тыс. человек, а в спортивных соревнованиях приняли участие более 400 человек.