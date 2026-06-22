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Общество

Родителям рассказали, как помочь ребенку поддерживать когнитивные навыки в каникулы

Психолог Ахмадуллин: поддерживать навыки мышления ребенка летом помогут квесты
Shutterstock

Поддерживать навыки мышления и когнитивную активность ребенка летом помогут регулярные интеллектуальные игры и квесты. Об этом газете «Известия» сообщил педагог-психолог и сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.

По словам эксперта, летние каникулы не должны становиться для ребенка продолжением учебного года, поэтому поддерживать умственную активность следует с помощью игр. Лучше всего предлагать ему решать логические задачи и головоломки, которые будут увлекательным вызовом.

«Важно создавать элемент интереса и соревнования. Когда ребенку предлагают разгадать задачу ради азарта, он активно тренирует мышление, даже не воспринимая это как учебу», — объяснил психолог.

Он добавил, что развивать воображение и логику также помогут игры в формате «данеток», когда ребенку нужно будет восстановить ситуацию через вопросы, на которые можно ответить лишь «да» или «нет». Благодаря подобным упражнениям тренируются аналитическое мышление и умение выстраивать причинно-следственные связи.

Другим эффективным способом будет использование повседневных ситуаций. Рекомендуется предложить ребенку посчитать сдачу в магазине или вместе запланировать маршрут поездки. Практические задачи запоминаются лучше абстрактных примеров из учебников, поскольку удается сразу увидеть их применение в повседневной жизни.

Помимо этого, родителям стоит обсуждать с ребенком прочитанные книги и просмотренные фильмы, спрашивая его о поступках героев и возможных вариантах развития событий.

Также можно организовывать небольшие квесты с цепочкой подсказок и заданий. Такой досуг помогает развивать логику, внимание и навыки счета.

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