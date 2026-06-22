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Общество

Стало известно, как часто россияне вызывают клининг

KP.RU: только 6% россиян пользуются услугами клининга
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян никогда не заказывали клининг к себе домой. При этом даже после переезда они убирали новое жилье самостоятельно. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 85% респондентов никогда не заказывали профессиональный клининг к себе домой. Эти россияне привыкли убираться у себя дома самостоятельно. Даже в трудные моменты, в том числе после ремонта или переезда, они могут лишь обратиться за помощью к родным или друзьям.

Еще 7% участников опроса поделились, что всего несколько раз в жизни обращались к специалистам, чтобы они убрали их жилье. Часть респондентов обращались в клининг после переезда и ремонта, а некоторые россияне заказывали услугу из-за большого количества грязи и отсутствия специального оборудования и средств для уборки.

Однако другие 6% опрошенных признались, что регулярно заказывают клининг. Они пожаловались на нехватку времени на генеральную уборку, а также отметили, что здоровье не позволяет им качественно убраться за мебелью и в других труднодоступных местах.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое».

Аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко до этого говорила, что в сезон цветения снизить негативную реакцию на организм помогает регулярная влажная уборка в доме. По ее словам, в такое время аллергикам также следует помнить, что проветривать помещения можно только после дождя или вечером при отсутствии ветра, чтобы не заносило аллергены.

Ранее стало известно, как часто россияне отвечают на звонки с незнакомых номеров.

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