Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач рассказала, кому с осторожностью стоит есть яйца

Врач Дианова: яйца противопоказаны людям с заболеваниями желчного пузыря
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Яичный желток является сильнейшим желчегонным стимулятором, поэтому яйца с осторожностью следует употреблять тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Если у людей есть проблемы с желчным пузырем разного генеза, либо у них удаленный желчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — отметила специалист.

Если говорить о правилах лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яиц в день — не более половинки, добавила она.

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков до этого говорил, что яйца являются одним из самых полезных продуктов для организма. Их ценность заключается в хорошо усвояемом белке и в высоком содержании холина, необходимого для нормализации жирового обмена, стабильного оттока желчи, а также улучшения структуры печени и клеток головного мозга.

Ранее россиянам назвали самую полезную и вредную яичницу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!