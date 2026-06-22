Врач рассказала, кому с осторожностью стоит есть яйца

Яичный желток является сильнейшим желчегонным стимулятором, поэтому яйца с осторожностью следует употреблять тем, у кого есть проблемы с желчным пузырем. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Если у людей есть проблемы с желчным пузырем разного генеза, либо у них удаленный желчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — отметила специалист.

Если говорить о правилах лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яиц в день — не более половинки, добавила она.

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков до этого говорил, что яйца являются одним из самых полезных продуктов для организма. Их ценность заключается в хорошо усвояемом белке и в высоком содержании холина, необходимого для нормализации жирового обмена, стабильного оттока желчи, а также улучшения структуры печени и клеток головного мозга.

Ранее россиянам назвали самую полезную и вредную яичницу.